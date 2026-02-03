Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
يتجمع الناس وهم يشاهدون حريقا يلتهم سوق "جنة" في غرب طهران
No Comment

فيديو. إيران: حريق في سوق بطهران وسحب دخان كثيفة تعلو المدينة

آخر تحديث:

اندلع حريق كبير، الثلاثاء، في سوق غرب طهران، ما أدى إلى تصاعد دخان أسود كثيف فوق طريق مزدحم، وكان مرئيًا من عدة مناطق في أنحاء المدينة.

أظهرت مشاهد من الموقع سحباً كثيفة من الدخان تتصاعد فوق المباني المجاورة وتتجه فوق حركة السير. وقالت خدمات الطوارئ في طهران إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، ولم تُسجَّل خسائر بشرية في الساعات الأولى، فيما لم يتضح على الفور سبب اندلاع النيران.

وجرى إخلاء السوق، وهو منطقة تجارية معروفة تضم أكشاكاً ومحال صغيرة تمتد على مساحة تقارب 2.000 متر مربع، بسرعة. وتم نشر أعداد كبيرة من فرق الإطفاء والطوارئ مع امتداد ألسنة اللهب عبر هيكل المبنى.

وأوضحت السلطات أن الفرق تعمل على احتواء النيران ومنعها من الوصول إلى المناطق المجاورة، في حين نُصح السكان بتجنّب التوجّه إلى المنطقة.

وما زالت التقارير المتداولة عبر الإنترنت عن وقوع انفجارات غير مؤكدة ولم يدعمها أي تصريح رسمي، كما لا صلة بين هذا الحادث وحوادث سابقة مرتبطة بالغاز في جنت آباد.

