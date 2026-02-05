فيديو. رياضيّو ميلانو-كورتينا 2026 يكشفون عن أزياء حفل افتتاح الأولمبياد

استضافت اللجنة الأولمبية الدولية عرض أزياء في "Clubhouse26" بمدينة ميلانو، حيث اعتلى عدد من الرياضيين الأولمبيين الممشى مرتدين أطقم الفرق، وإطلالات حفل الافتتاح، ومجموعة جديدة من الألبسة الخارجية الأولمبية.

وكان الطابع الإيطالي حاضرا في الواجهة، إذ قدّمت شركة "Salomon" أيضا الزي الرسمي للمتطوعين والموظفين، المصمّم ليلائم شوارع المدينة كما مواقع المنافسات في الجبال.

وكشف منتخب الولايات المتحدة عن معاطف كلاسيكية من "رالف لورين" بدرجتي الكحلي والأحمر القاني، فيما جمعت الأقمشة التقنية بين الأناقة والقصّات البسيطة في مجموعات 90 منتخبا وطنيا.

ومع توقّع مشاركة ما يقرب من 2.900 رياضي، قدّم الحدث لمحة أولى عن كيفية التقاء ملابس الأداء الرياضي بالتقاليد عند افتتاح الألعاب في 6 فبراير.