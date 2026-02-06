فيديو. أوكرانيا وروسيا تتبادلان 157 أسيرا في أول صفقة تبادل منذ أشهر

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن عملية التبادل جاءت عقب محادثات أُجريت في أبوظبي، وهي أول عملية من هذا النوع منذ خمسة أشهر.

وكان من بين المفرج عنهم العسكري من تتار القرم إسكندر قدوسوف، الذي أُسر خلال حصار ماريوبول في نيسان/أبريل 2022. وقالت زوجته إنها علمت بخبر الإفراج عنه عبر تطبيق "ديا". وقد وصل وهو نحيل ومنهك، لكنه في أمان. كما استقبلت أسرة أخرى، كانت تنتظر منذ 2022، عودة ابنها إلى المنزل.

وقالت روسيا إن جنودها الذين أُطلق سراحهم أُعيدوا جوا على متن طائرات "إيل-76" وسيحصلون على الرعاية الطبية اللازمة. وجرت عملية التبادل بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.