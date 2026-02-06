Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
جندي محرَّر يقبّل حبيبته
No Comment

فيديو. أوكرانيا وروسيا تتبادلان 157 أسيرا في أول صفقة تبادل منذ أشهر

آخر تحديث:

أوكرانيا وروسيا تتبادلان الإفراج عن 157 أسيرا من كل طرف بعد محادثات في أبوظبي، في أول تبادل منذ خمسة أشهر، بينما تستقبل العائلات أخيرا أبناءها العائدين إلى ديارهم.

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن عملية التبادل جاءت عقب محادثات أُجريت في أبوظبي، وهي أول عملية من هذا النوع منذ خمسة أشهر.

وكان من بين المفرج عنهم العسكري من تتار القرم إسكندر قدوسوف، الذي أُسر خلال حصار ماريوبول في نيسان/أبريل 2022. وقالت زوجته إنها علمت بخبر الإفراج عنه عبر تطبيق "ديا". وقد وصل وهو نحيل ومنهك، لكنه في أمان. كما استقبلت أسرة أخرى، كانت تنتظر منذ 2022، عودة ابنها إلى المنزل.

وقالت روسيا إن جنودها الذين أُطلق سراحهم أُعيدوا جوا على متن طائرات "إيل-76" وسيحصلون على الرعاية الطبية اللازمة. وجرت عملية التبادل بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان