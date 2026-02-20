Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
منزل في ليس بون دو سي غمرته مياه بارتفاع 15 سنتيمترا من الداخل
No Comment

فيديو. فرنسا على وقع الطوارئ: نهر لوار يفيض والعاصفة "بيدرو" تزيد المخاطر

آخر تحديث:

تتابع فرنسا عن كثب ارتفاع منسوب نهر لوار، بعدما اجتاحت المياه الشوارع ومواقف السيارات في بلدة لي بون دو سي القريبة من مدينة أنجيه في غرب البلاد.

باتت المياه تصل الآن إلى واجهات المباني بعد أسبوع من الارتفاع المتواصل. ويبدو أن الذروة باتت قريبة، غير أن المناسيب لم تبدأ بعد في الانحسار. ولا يزال رجل واحد في عداد المفقودين بعد أن انقلب زورقه الصغير.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس"، شهدت البلاد 35 يوما متتالية من الأمطار، في أطول فترة من هذا النوع منذ بدء تدوين السجلات عام 1959.

ولا تزال عدة مقاطعات غربية في حالة إنذار أحمر مع اقتراب العاصفة "بيدرو". ويحذر المسؤولون من أن مياه الجريان السطحي ستبقي منسوب الأنهار مرتفعا حتى بعد تراجع غزارة الأمطار. أما بالنسبة للسكان، فالانتظار متوتر وبطيء.

