فيديو. فرنسا على وقع الطوارئ: نهر لوار يفيض والعاصفة "بيدرو" تزيد المخاطر

باتت المياه تصل الآن إلى واجهات المباني بعد أسبوع من الارتفاع المتواصل. ويبدو أن الذروة باتت قريبة، غير أن المناسيب لم تبدأ بعد في الانحسار. ولا يزال رجل واحد في عداد المفقودين بعد أن انقلب زورقه الصغير.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس"، شهدت البلاد 35 يوما متتالية من الأمطار، في أطول فترة من هذا النوع منذ بدء تدوين السجلات عام 1959.

ولا تزال عدة مقاطعات غربية في حالة إنذار أحمر مع اقتراب العاصفة "بيدرو". ويحذر المسؤولون من أن مياه الجريان السطحي ستبقي منسوب الأنهار مرتفعا حتى بعد تراجع غزارة الأمطار. أما بالنسبة للسكان، فالانتظار متوتر وبطيء.