العلاقات بين واشنطن والسلطة الفلسطينية إلى مزيد من التأزم.. محمود عباس يشكو واشنطن أمام المحاكم الدولية.
¨فلسطين تشكو أمريكا أمام محكمة العدل الدولية والسبب.. نقل السفارة إلى القدس
¨فلسطين تشكو أمريكا أمام محكمة العدل الدولية والسبب.. نقل السفارة إلى القدس
بعد يوم من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي وجه فيه انتقادات لواشنطن على انحيازها لإسرائيل ولتعاطيها مع ملف اللاجئين والمساعدات وسفارتها لدى إسرائيل، قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إنها تلقت شكوى من "دولة فلسطين" ضد الولايات المتحدة تقول إن وضع الحكومة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل بالقدس ينتهك اتفاقية دولية وإنه ينبغي نقلها.
وذكرت المحكمة في بيان أن فلسطين تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تلزم أي دولة بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة. وتسيطر إسرائيل عسكريا على القدس لكن السيادة عليها محل نزاع.
وتطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة "بإصدار أمر للولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس".