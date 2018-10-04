بعد بريطانيا، هولندا توجه أصابع الاتهام لروسيا.
هولندا: المخابرات الروسية حاولت اختراق المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية
هولندا: المخابرات الروسية حاولت اختراق المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية
قالت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفلد إن السلطات أحبطت في أبريل نيسان محاولة من عملاء للمخابرات الروسية لاختراق موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وخلال مؤتمر صحفي في لاهاي دعت بيليفلد روسيا للكف عن أنشطتها الإلكترونية التي تهدف لتقويض النظم الديمقراطية الغربية. وقد أفادت تقاريربطرد أربعة مواطنين روس من البلاد.
تنديد أطلسي وأوروبي
وفي أول تعليق له على الاتهامات الغربية الموجهة لموسكو، قال لأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الخميس بتقوية دفاعات الحلف في مواجهة هجمات على شبكات كمبيوتر قالت بريطانيا إن المخابرات العسكرية الروسية دبرتها ودعا روسيا لوقف سلوكها "المتهور".
وقال ينس ستولتنبرغ في بيان بعد أن قالت بريطانيا وهولندا إن لديهما أدلة على تورط روسيا في هجمات إلكترونية "روسيا يجب أن توقف نمط سلوكها المتهور بما في ذلك استخدام القوة ضد جيرانها ومحاولة التدخل في عمليات الانتخابات وحملات التضليل واسعة الانتشار".
وأضاف ستولتنبرغ في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي لبحث قدرات جديدة على شن هجمات على الإنترنت "الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته وقدراته على الردع من أجل التعامل مع تهديدات مختلطة تشمل هجمات على الإنترنت".
كما أدان الاتحاد الأوروبي ما نُسب لموسكو من أفعال واصفا السلوك الروسي بأنه عمل عدائي من جانب المخابرات العسكرية في هذا البلد.