جائزة كانكون للجيدو: التشيكي لوكاس كرباليك يحرز ذهبية اليوم الختامي

اليوم الختامي من جائزة كانكون الكبرى للجيدو (المكسيك) كان حافلا بمنازلات قوية، على غرار تلك التي خاضها التشيكي لوكاس كربالاك، حيث كان أفضل منافس في هذا اليوم في وزن أكثر من 100 كيلوغرام.

حامل ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو في وزن أقل من 100 كيلوغرام، بعدما فاز في جميع مواجهاته التصفوية بكل سهولة، توج بالذهب على حساب الكوبي أندي غراندا.

البطل الأوروبي تمكن من تسجيل حركة وازاري مرتين، الأولى بعد إسقاطه لخصمه عن طريق هجمة مضادة، والثانية بواسطة سومي-غوشي الحركة المفضلة لديه.