حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مجددا من خطر المجاعة التي تهدد اليمن في الشهور المقبلة بسبب الحرب المستعرة والأزمة الاقتصادية الشديدة. وقال بأن الذين صاروا على شفا المجاعة ربما يصل عددهم إلى 12 مليونا، أو 40 بالمئة من عدد السكان.
برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر من مجاعة وشيكة في اليمن
برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر من مجاعة وشيكة في اليمن
وسبق أن أعلن البرنامج أن عدد اليمنيين المعرضين لخطر المجاعة بلغ حوالي 8.5 مليون نسمة.
وتعصف باليمن حرب أهلية دائرة منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام بين الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف تقوده السعودية، ومقرها جنوب البلاد، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على شمال البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء. واليمن الذي يبلغ عدد سكانه نحو 30 مليون نسمة هو أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وذكر برنامج الأغذية العالمي أن الملايين الذين يعيشون على حد الكفاف ربما ينتهي بهم الحال إلى الجوع والمرض مع اشتداد القتال، وخصوصا حول مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية، وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد التي تستورد عادة 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية.
وقال هيرفي فيرهوسيل المتحدث باسم البرنامج ’’إذا استمر هذا الوضع فربما نجد 3.5 مليون آخرين من اليمنيين غير الآمنين... في حاجة ملحة لمساعدات غذائية بصورة منتظمة للحيلولة دون انزلاقهم إلى ظروف تشبه المجاعة‘‘. وأضاف أن البرنامج زاد مساعداته الغذائية الطارئة كي تصل إلى ثمانية ملايين يمني شهريا.
فيرهوسيل قال إن كل الموانئ الجوية والبرية والبحرية في اليمن مفتوحة حاليا لكن القتال حول الحديدة يمنع موظفي برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى 51 ألف طن من مخزون القمح لديه بشركة مطاحن البحر الأحمر، وهو ما يكفي لإطعام نحو 3.7 مليون شخص في شمال ووسط البلاد لمدة شهر واحد.
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