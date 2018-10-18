الجمهور ومغني الأوبرا.. علاقة شغف يتحدث عنها خوان ديغو فلوريز

مقابلة حصرية أجرتها يورونيوز مع التينور البيروفي الشهير خوان ديغو فلوريز للحديث عن اللقاء بين المؤدي وجمهوره في الأوبرا.

خوان ديغو فلوريز: "لا يكون أداء المقطوعة الأولى مريحا، فأمامك ثلاثة آلاف شخص، وعليك أن تسحرهم. لذا في البداية، لا بد من أن تشعر أنت بالراحة لتنقلها إلى الحاضرين. تحس بهم على الفور عندما يكونون متعبين قليلاً، أو شاردي الذهن. ولابد لك من أن تفعل شيئاً لجذب اهتمامهم، كأن تتحدث إليهم أو أن تؤدي لحنا معينا بطريقة خاصة تسترعي انتباههم. الحفلات الموسيقية الفردية فن أحبه جدا".