بدأت يوم الخميس وعلى مدار يومين فعاليات المنتدى العالمي للأغذية والمأكولات "الحلال" بمدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية.
انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للأغذية "الحلال" في إيطاليا
انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للأغذية "الحلال" في إيطاليا
ويسعى المنتدى إلى التعريف بالمنتجات الغذائية المعتمدة طبقاً للشريعة الإسلامية وخاصة في ظل اكتسابها شعبية كبيرة بين صفوف المستهلكين المسلمين وغير المسلمين بمناطق مختلفة حول العالم، حتى أنها صارت مؤشراً على ضمان جودة وسلامة المأكولات المختلفة.
ويقام المنتدى بجامعة كاتانيا بالاشتراك مع مركز أمانة لبحوث الأغذية وهو المركز صاحب الريادة العالمية في منح شهادات المأكولات الحلال في العالم.
ويقول دانيلو سكالوني، منظم المنتدى، إن المشروع يعد امتداداً لعمل مستمر منذ حوالي ست سنوات ساعد فيه العديد من الشركات المصنعة للأغذية وسبل نقلها في الحصول على شهادات توثيق المأكولات الحلال.
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وتستهدف الدورة الحالية من المنتدى صغار المصنعين والبائعين للأغذية بجزيرة صقلية، الذين يسعون إلى الحصول على حصة بسوق المأكولات الخاص بالمستهلكين المسلمين.
وتقول تشينسيا غاجيا من جامعة كاتانيا إن العالم الإسلامي يمثل منطقة ذات توقعات قوية للنمو الاقتصادي والاستهلاكي، مما يزيد من الاهتمام بالمنتجات الغذائية المطابقة للشريعة الإسلامية لسد احتياجات هذا السوق الضخم.
وسوف تعقد الدورة القادمة من المنتدى في العام 2020 بدبي بالإمارات العربية المتحدة لتصبح أول دولة عربية تحتضن فعاليات المنتدى.