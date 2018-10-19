تعرف على "كريما الصويا" اليابانية... وجبات خفيفة وطعم لذيذ!

"تيست" مجلة الطهي الخاصة بيورونيوز كان لها هذا الأسبوع محطة في العاصمة اليابانية طوكيو من أجل التعرف على "كريما فول الصويا". صحافية "تيست"، صوفي كلوديه، اختارت أن تبدأ تقريرها من مدرسة لرقص الباليه في طوكيو، لأن هذه المادة الصحية والغنية بالبروتين النباتي تلقى إقبالَ راقصات الباليه اللاتي يولين اهتماما كبيرا للرشاقة والصحة.

بعد انتهاء الدروس تذهب راقصات الباليه إلى المطعم المحاذي لصالة الرقص. الخيارات كثيرة هناك، لكن تغلب عليها الأطباق الإيطالية من ريزوتو وسباغيتي وكاربونارا... وكلها محضرة بكريما فول الصويا. صوفي كلودية سألت الشيف المشرف على إعداد طعام الراقصين والراقصات الشباب: "لماذا تطهو بكريما فول الصويا؟"