تعرف على "كريما الصويا" اليابانية... وجبات خفيفة وطعم لذيذ!

"تيست" مجلة الطهي الخاصة بيورونيوز كان لها هذا الأسبوع محطة في العاصمة اليابانية طوكيو من أجل التعرف على "كريما فول الصويا". صحافية "تيست"، صوفي كلوديه، اختارت أن تبدأ تقريرها من مدرسة لرقص الباليه في طوكيو، لأن هذه المادة الصحية والغنية بالبروتين النباتي تلقى إقبالَ راقصات الباليه اللاتي يولين اهتماما كبيرا للرشاقة والصحة.
بعد انتهاء الدروس تذهب راقصات الباليه إلى المطعم المحاذي لصالة الرقص. الخيارات كثيرة هناك، لكن تغلب عليها الأطباق الإيطالية من ريزوتو وسباغيتي وكاربونارا... وكلها محضرة بكريما فول الصويا. صوفي كلودية سألت الشيف المشرف على إعداد طعام الراقصين والراقصات الشباب: "لماذا تطهو بكريما فول الصويا؟"
الشيف تانيشيكا: "عند المقارنة مع المواد الحيوانية نلاحظ أن كريما فول صويا تحتوي على الكثير من البروتينات والقليل من السعرات الحرارية والدهون. فضلا عن ذلك فإن هذا المكوّن يتناسب مع الأطباق الحلوة والمالحة".
أطباق الشيف تانيشيكا تحظى بإعجاب الراقصات، وعنها تقول إحدى الطالبات: "آكل طبق سباغيتي كاربونارا المطهو بكريما الصويا، إن لها طعم الكربونارا العادية، لكنها خفيفة.. وهي لذيذة أيضا".
معلمة الرقص لا تحرم نفسها حتى من متعة حلوى التيراميسو المحضرة بكريما الصويا، وتقول : "تحتوي جبنة التوفو النباتية وكريما الصويا على الكثير من البروتين الذي يحتاجه من يمارسون نشاطا عضليا كبيرا. ويمكن أن نستخدم كريما فول الصويا في صناعة الحلويات التي تجلب السعادة. لذلك أنا أعشق هذه الكريما".
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تدعى هذه الكريما أيضا "تونيو"، وهي لا تعجب الطهاة اليابانيين فحسب، بل بدأت تلقى رواجا بين الطهاة الأجانب. من أجل التعرف على وصفة أحد أبرز الطهاة الفرنسيين في طوكيو، توجهت صوفي كلودية لرؤية تيري فوازان.
الشيف فوازان: "سنحضر تيراميسو مالحا ومعدّا بدهن الطيور، وذلك باستبدال كريما تونيو مكان جبنة الماسكاربون. لأن التونيو تتمتع بنفس القوام اللزج. نضع صفارَ 4 بيضات، والقليل من الماء، ورشة ملح ونخفقها جيدا. وعندما يصبح المزيج متجانسا نضيف مادة الجلاتين. ثم دهن البط المذاب، ومن ثمَ كريما تونيو، ونمزجها بعناية".
يسكب الشيف فوازان المزيج في أوعية صغيرة، ويضعها في البراد، وبعد أن تجمد قليلا يضيف قطعة من لحم الكركند ويسكب جلاتين الكركند فوقها ويزينها ببتلات الزهر.