الواسابي والتونيو ومحار سان جاك منتجات يابانية غنية بالبروتينات... تعرفوا عليها وعلى كيفية طهيها!

أهلاً بكم في "تايست" مجلة "يورونيوز" لتذوق الأطعمة. اليوم نحن في اليابان أرض فن الطهي والمأكولات الاستثنائية. من ناغانو الى طوكيو مروراً بهوكايدو، ستكتشفون الواسابي الطازج ومحار سان جاك ذات النكهة القوية وكريما الصويا الغنية بالبروتين.
يمكن أن نتعلم طهي هذه المواد بفضل وصفات الطباخ المتوج بنجمة ميشلان الذي سيرافقنا في رحلتنا لتذوق المأكولات.
نبدأ رحلتنا من محافظة ناغانو لاكتشاف الواسابي، هذه النبتة تنمو في مياه الينابيع. وتزرع داخل دفيئة للحصول على مواسم طيلة السنة فهي نبتة نادرة بسبب قلة المزارعين الذين ينتجونها وقلة المساحات الخاصة بها. ولندرتها، يطلق عليها اسم "ذهب اليابان الأخطر" ويباع الكيلوغرام الواحد منها بأربعمئة يورو.
ما يؤكل في هذه النبتة هو قاعدتها التي تعلو الجذور. إنها تستخدم كثيراً في المطبخ الياباني. وقد بدأ الأوروبيون وغيرهم بإدخالها في أطباقهم.
المحطة التالية للرحلة كانت جزيرة هوكايدو، حيث مرفأ أباشيري حيث تفرغ الاطنان من محار سان جاك. فبين الشهرين السادس والحادي عشر من كل عام، تجمع يومياً بين عشرة أطنان لأربعين طناً من هذا المحار الذي هو الأفضل في اليابان، كما يقول نيدا. إنه بائع جملة ويملك مصنعاً لتنظيف وتوضيب هذه الاصداف لتصديرها الى جميع انحاء العالم.
وفي طوكيو اكتشفنا التونيو وهي كريما فول الصويا. وقد اخترنا لكم مدرسة لتعليم رقص الباليه للحديث عن هذه المادة الغنية بالبروتينات الحيوانية التي يتهافت عليها المهتمون برشاقتهم وصحتهم.
المطعم المحاذي لهذه المدرسة يقدم مأكولاته المصنوعة جميعها بالتونيو وغالبيتها أطباق إيطالية. ويعشق الراقصات تناول طعامهن فيه.
فبرأي صاحب المطعم، فإن كريما الصويا قليل السعرات الحرارية والدهون ويتناسب مع الاطباق الحلوة والمالحة.