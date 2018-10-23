تعرّف على الدول المؤيدة للرواية السعودية بشأن قضية خاشقجي

اعترفت السعودية أخيراً بأن الصحفي المعارض جمال خاشقجي قد قُتل داخل قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وذلك بعد أسابيع من إدعاء المسؤولين السعوديين أنه غادر مقر القنصلية دون أن يصاب بأذى.

وبالتزامن مع اعتراف الرياض، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمراً بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني، وكلاهما مقرب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى مسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات، فيما ذكرت مصادر رسمية أنه تم توقيف 18 سعوديا على ذمة القضية.

لكن، هذا الاعتراف والإجراءات المحلقة به، لم يبددوا الاستياء الدولي إزاء قضية خاشقجي، فالدول الأوروبية والغربية ما برحت تشكك بالرواية السعودية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن عدم رضاه بما سمعه من الرياض بشأن مقتل الصحفي خاشقجي رغم حرص ترامب على مصالح بلاده في علاقاتها مع السعودية.