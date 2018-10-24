زيارة مفاجئة للرئيس هادي إلى أمريكا وتحذير أممي من أن اليمن على شفا ثالث مجاعة في القرن العشرين

أفادت وكالة الأناضول التركية نقلا عن مصدر رئاسي يمني لم يكشف عن اسمه أن الرئيس عبد ربه منصور صالح قد غادر على نحو مفاجئ مقر إقامته المؤقتة في الرياض متوجها إلى كليفلاند بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا يزال سبب الزيارة التي نقلتها أيضا مصادر أخرى غير معروف، لكن المصدر الرسمي الذي لم يرد الكشف عن اسمه قال إن الرئيس هادي توجه إلى كليفلاند بغرض العلاج. رغم أنه لم يمر وقت طويل على عودة الرئيس المقيم في الرياض منذ نحو أربع سنوات من الولايات المتحدة حيث خضع لفحوصات طبية إضافة إلى حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.