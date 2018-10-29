السعودية تشتري من إسرائيل منظومات أمنية متطورة بـ250 مليون دولار

أبرمت السعودية وإسرائيل صفقة بمبلغ 250 مليون دولار اشترت بموجبها الرياض من تل أبيب منظومات أمنية متطورة، وتمّ نقلها بالفعل إلى المملكة، حسب ما ذكرت صحيفة "الجيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الاثنين.

ووفق "الجيروزاليم بوست"، فإن بعض أنظمة التجسس، وهي الأكثر تطوراً من بين أنظمة مشابهة كانت باعتها إسرائيل إلى دول عربية، قد نقلت فعلاً إلى السعودية وتم تركيبها وبدأ العمل بها بشكل رسمي بعد أن تلقى فريق فني سعودي تدريبات لتشغيلها وإدارتها.

وحسب التقرير، فإن الرياض منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي دخلت في مفاوضات جادة مع إسرائيل عبر وسيط أوروبي (لم تسمه)، من أجل إتمام صفقة شراء لأجهزة تجسس عالية الدقة والجودة، وأضاف أن تلك المباحثات السرية جرت في عواصم غربية من بينها لندن واشنطن، مؤكداً على أن الصفقة قد أنجزت فعلياً قبل أسابيع قريبة.

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ونقل التقرير عن صحيفة "هآرتس" العبرية أن "إسرائيل" أصبحت أكبر مصدر لأجهزة التجسس في العالم، حيث تمد الحكومات "الديكتاتورية" في عشرات الدول بهذه الأجهزة.