علماء يقتربون من اكتشاف سر الأهرامات

قد يكون العلماء قاب قوسين أو أدنى من اكتشاف سر كيفية بناء الأهرامات، بعد أن توسع باحثون في تنقيبهم داخلها.

وحاول العلماء البحث في النقوش القديمة، المنحوتة على جانبي السلالم وفي بعض مجموعة من الثقوب المتسلسلة، التي قد توحي بأنها كانت تستخدم لسحب الكتل الحجرية الضخمة، التي استخدمت في البناء، وأن هذه الأبنية اكتملت بسرعة أكبر مما كان يعتقد في السابق.