دونالد توسك يتهم ترامب بالوقوف في وجه أوروبا قوية

لم يتردد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في توجيه انتقادات حادة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متهما إياه بالوقوف ضدّ فكرة "أوروبا موحدة وقوية". وأشار توسك في الخطاب الذي ألقاه في لودز ببولندا إلى أنّ الإدارة الأميركية تفتقد إلى الحماسة حيال أوروبا موحدة وقوية، وهو أمر يحدث لأول مرة في التاريخ حسب توسك.

وأضاف توسك: "أولئك الذين يغازلون أوروبا بالقوميات، وأولئك الذين يراهنون على التفكك والصراع سيقودون حتمًا إلى تهديد أساسي. من منا اليوم في بولندا يعارض موقفنا القوي من أجل أوروبا موحدة. علينا جميعًا انشاء مجموعة من الأهداف السياسية مثلما كان عليه الحال في العام 1918 وفي العام 1980. بالنسبة لي هذه المجموعة من الأهداف السياسية هي بولندا القوية مع أوروبا الموحدة، النظام الدستوري، حكم القانون والحريات المدنية، استقلال القضاء، حرية الإعلام... تاريخ كل أمة يحتاج إلى أبطالها. أريد تكرار ذلك مرة أخرى، لأنّ ذلك مهم عشية ذكرى الاستقلال، لقد قال بيلسودسكي إن الأمة التي لا تحترم ماضيها لا تستحق مستقبلا جيدا. دعونا نرى مرة أخرى بوضوح وبقدر الإمكان، بطل استقلالنا هو جوزيف بيلسودسكي، وبطل وأب حريتنا هو ليخ فاليسا وفقط. أي سياسة تاريخية مفروضة لن تغير هذه الحقيقة".

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وتزامن خطاب دونالد توسك، الذي سبق وأن شغل منصب رئيس وزراء بولندا مع لحظة وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة الفرنسية باريس. وخلال تجمع عام عشية الذكرى المئوية لاستقلال بولندا قال توسك: "أتحدث هنا عن وقائع وليس عن دعاية".

وسبق وأن حذر دونالد توسك، قادة بولندا المحافظين من مخاطر خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي حيث انتقد أولئك الذين ينشطون باندفاع في هذا الطريق. من جهتها تتهم المفوضية الأوروبية والعديد من الدول المحافظين البولنديين بتقويض المبادئ الأساسية لدولة القانون، لا سيما مساعيهم لإرضاخ القضاء من خلال سلسلة من الإصلاحات المثيرة للجدل.