ما زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية لتدارك تداعيات سيول الأردن.
شاهد: الفيضانات في البتراء تحيل المدينة الوردية لأنهار من الطين
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شاهد: الفيضانات في البتراء تحيل المدينة الوردية لأنهار من الطين
وتعتبر مدينة البتراء الأثرية من المواقع الأكثر تضرراً، ما أجبر السلطات على إجلاء 3500 سائح من المنطقة وإغلاقها في حين بدأ العمل صباح اليوم السبت على إزالة آثار السيول وترميم الأجزاء التي تضررت وكذلك إعادة المواقع السياحية إلى حالتها الطبيعية.
وبحسب رئيس إقليم البتراء سليمان الفرجات فإن السلطات ستفتح مجدداً المواقع الأثرية أمام السياح الأحد.
ورغم أنه لم يعلن عن ضحايا في البتراء، تسببت بعدة وفيات في مناطق أخرى، في حين نجحت فرق الإنقاذ بتأمين الآلاف وإيصالهم لأماكن آمنة.