بدأ الأردن بالاستفاقة من آثار وتداعيات السيول والفيضانات التي اجتاحت بعض مناطقه قبل يومين وخلفت 12 قتيلاً والكثير من الأضرار المادية.
البتراء الأردنية تستعيد نشاطها بعد أسوأ فيضانات شهدتها من عقود
البتراء الأردنية تستعيد نشاطها بعد أسوأ فيضانات شهدتها من عقود
وتسببت هذه الكارثة الطبيعية بإغلاق مدينة البتراء القديمة وإجلاء نحو 3700 سائح منها. وقال مسؤولون محليون إن هذا أكبر طوفان في المنطقة منذ عقود.
ووصف السائح الاسباني رافائيل ديلجادو اللحظة التي ضربت فيها مياه السيول في البتراء وأغرقت المنطقة: "كانت الشرطة تحوم حول الشارع الرئيسي، وهي تدعونا للصعود، كنا في المعبد الكبير لذا كنا بالفعل في مكان عال واستطعنا رؤية مجرى النهر الذي كان جافاً وهو يغمر بالمياه والحجارة. خلال ثلاث أو أربع دقائق غمرت المياه الطريق الرئيسي".
وقال الدكتور سليمان فرجات، رئيس مفوضية البتراء، إن المدينة نفسها لحسن الحظ لم تتعرض لضرر كبير :""إن الأضرار قليلة لأننا كنا مستعدين بشكل جيد. في الأجزاء السفلية من الوديان هناك بالطبع بعض الأضرار الطفيفة، لأن الفيضانات كانت غزيرة جداً. لكن لحسن الحظ ، لم تلحق ضرراً كبيراً بالمدينة".
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وقالت متحدثة باسم الحكومة الاردنية إن 12 شخصاً قتلوا جراء الفيضانات بينهم طفلان وغواص شارك في جهود الانقاذ.
ومن المفترض أن تعيد السلطات افتتاح المواقع الأثرية في المدينة الوردية الأحد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد استكمال عمليات التنظيف والترميم.