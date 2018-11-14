إعدام إيرانييْن على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم اقتصادية

قال موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية الإيرانية إن إيران أعدمت يوم الأربعاء رجلين متهمين بارتكاب جرائم اقتصادية في إطار سعيها للقضاء على الجرائم المالية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وعقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع النفط.

وأضاف الموقع أن أحد الرجلين هو وحيد مظلومين، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "سلطان المسكوكات الذهبية"، وهو تاجر متهم بالتلاعب في سوق العملة.