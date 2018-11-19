نفى حلفاء رئيس بيرو السابق آلان غارسيا وجود أي دلائل على فساده المالي وذلك بعد اتهام القضاء له بتلقي رشاوى من شركة إنشاءات إبان حكمة لبيرو بين عامي 2006 و2011.
رئيس بيرو السابق يطلب حق اللجوء لأوروغواي إثر اتهامه بالفساد المالي
رئيس بيرو السابق يطلب حق اللجوء لأوروغواي إثر اتهامه بالفساد المالي
وقالت وزارة الخارجية في بيرو إن غارسيا دخل سفارة أوروغواي وطلب منحه حق اللجوء وذلك بعد ساعات من منعه من مغادرة البلاد أثناء التحقيق معه بشأن قضايا فساد.
وقال بيان للوزارة إن غارسيا دخل السفارة ومنزل سفير أوروغواي في أحد أحياء العاصمة ليما ليل السبت وطلب حق اللجوء.
وأضاف البيان أن غارسيا "طلب اللجوء من ذلك البلد طبقا لبنود معاهدة اللجوء الدبلوماسي لسنة 1954 الموقعة عليها بيرو وأوروغواي."
وتظاهر عدد من مواطني بيرو أمام السفارة مطالبين الأوروغواي برفض طلب غارسيا وداعين لمحاكمته على ما وصفوه بفساد الرئيس السابق الذي شبهوه بفساد عصابات المافيا.
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وقال "يتعين على حكومة أوروغواي تقييم" هذا الطلب. ولم يرد مسؤولو سفارة أوروغواي على طلب للتعليق.
وجاء طلب غارسيا منحه حق اللجوء بعد ساعات من إصدار قاض حكما يوم السبت بمنع الرئيس السابق من مغادرة البلاد لمدة 18 شهرا أثناء التحقيق معه فيما يتعلق برشى قيل أنه تقاضاها خلال قيام شركة أودبريشت البرازيلية ببناء قطار كهربائي في ليما.
وكان غارسيا قد تولى رئاسة بيرو مرتين من عام 1985 حتى عام 1990 ومن عام 2006 حتى عام 2011.
وهذه ثاني مرة يسعى فيها غارسيا (69 عاما) للحصول على حق اللجوء لبلد بأمريكا الجنوبية أثناء مواجهة اتهامات بالفساد. وفي عام 1992 طلب غارسيا حق اللجوء في سفارة كولومبيا في ليما أثناء التحقيق معه بشأن قضايا فساد وتحقيق ثراء بشكل غير قانوني خلال أول فترتي رئاسته.