المؤبد لأكاديمي بريطاني بتهمة التجسس على الإمارات.. وتيريزا ماي تشعر بخيبة الأمل

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت إنها تشعر "بخيبة أمل شديدة" كردة فعل على هذا الحكم، وأضافت أمام البرلمان "بالطبع نشعر بخيبة أمل شديدة وقلق بسبب الحكم الصادر اليوم".

قال مصدران مطلعان لرويترز إن محكمة إماراتية قضت يوم الأربعاء بالسجن المؤبد على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدغز بعد اتهامه الشهر الماضي بالتجسس.

وهيدغز (31 عاما)، طالب الدكتوراة بجامعة درم، محتجز في الإمارات منذ الخامس من مايو أيار عندما اعتقل في مطار دبي بعد زيارة لمدة أسبوعين لإجراء بحث.

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم الأربعاء إن علاقة بلاده بالإمارات ستتضرر بسبب حكم بالسجن المؤبد على أكاديمي بريطاني مضيفا أن لندن لم تتوقع هذا الحكم من دولة حليفة.

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وذكر هانت في بيان بعد الحكم على الأكاديمي ماثيو هيدغز (31 عاما) وهو طالب دكتوراة في جامعة درم البريطانية "الحكم الصادر اليوم ليس ما نتوقعه من صديق وشريك موثوق به للمملكة المتحدة ويتنافى مع تأكيدات سابقة".

وتابع "سيكون لتعامل السلطات الإماراتية مع القضية تداعيات على العلاقة المبنية على الثقة بين بلدينا وأشعر بالأسف لأننا وصلنا إلى هذا الوضع وأحث الإمارات على إعادة النظر".