شاهد: الجيش الإسرائيلي يحاكي القتال مع حماس وحزب الله استعدادا لحالات الطوارئ والحرب

تباشر فرق من القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي تدريبات تحاكي فيها القتال على جبهتين مختلفتين واحدة في قطاع غزة لمواجهة لحركة حماس وفي الشمال ضد حزب الله. وذكر بيان لجيش الدفاع الاسرائيلي السبت ان التدريبات العسكرية التي ستستمر 10 أيام تخص فرق الوحدات الخاصة التي أنشئت منذ ثلاث سنوات. وأضاف البيان أن الوحدات ستقوم بسلسلة من سيناريوهات محاكاة القتال مع حماس وحزب الله بالتعاون على نطاق واسع مع القوات الجوية.

كما يشارك فى هذه المناورات بحسب الجيش الإسرائيلي جنود وضباط تابعون إلى وحدة ماجلان "وحدة المستعربين" التي تأسست في العام 1986 وتعرف بتنفيذ مجموعة من العمليات الحربية عالية المخاطر مثل الاعتقالات والغارات والاختطاف والاغتيالات أو كما تسميه إسرائيل القتل المستهدف وكذلك وحدة الاستطلاع ماجلان التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي التي تأسست في ثمانينيات القرن الماضي وأوكلت لها مهمات تنفيذ العمليات بعيدا عن خطوط التماس، بالإضافة إلى وحدة إيغور المتخصصة في مهمات الإستطلاع الإستخباري وحرب العصابات المناهضة لقوات الجيش الرسمية، هي جزء من القيادة الشمالية للواء غولاني، وهي أيضا اختصار لمكافحة حرب العصابات والحرب الصغرى.

كما يشمل هذا التدريب الخاص عمليات النقل الجوي للقوات والهجوم على الأهداف بشكل واسع والقتال في مناطق مفتوحة ومبنية.