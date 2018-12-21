بريطانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن "آر تي" و"بي بي سي"

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أكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الجمعة أنها تعمل في موسكو وفقاً للقوانين واللوائح الروسية لتقديم أنباء وتقارير موضوعية، وذلك رداً على اتهامات روسية بخرق الإذاعة البريطانية لقواعد النزاهة في أخبارها وتقاريرها. ونقلت "رويترز" عن متحدثة باسم هيئة الإذاعة البريطانية العامة، قولها: "كما هو حالها في أي مكان في العالم ، تمتثل (بي بي سي) في روسيا لقوانين البلاد ولوائحها، وتعمل على تقديم الأخبار والمعلومات الموضوعية لجمهورها".

وكان الكرملين أعلن صباح اليوم عن فتح تحقيق بشأن عمل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في روسيا كردٍ على معاملة بريطانيا لمحطة (آر.تي) التلفزيونية الروسية، ووصف الكرملين بعض تقارير (بي.بي.سي) بالمغرضة والموجهة سياسيا. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: هناك العديد من الأسئلة بشأن تغطية بي.بي.سي لروسيا وعمليات موسكو في سوريا. وأدلى الكرملين بهذا التصريح بعدما قالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور"، الروسية يوم الجمعة إنها ستتحرى مدى التزام محطة بي.بي.سي وورلد نيوز والمواقع الإلكترونية التابعة لها بالقانون الروسي.