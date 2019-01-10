المفوضية الأوروبية تحقق بشأن المعاملة الضريبية بين "نايك" وهولندا

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بشأن المعاملة الضريبية لشركة "نايك" الرياضية في هولندا، في إجراء هو الأحدث الذي تتخذه المفوضية بحق الشركات التي يشتبه بأنها سجّلت مخالفات ضريبية.

وتأتي قضية نايك ، التي أعلن عنها يوم الخميس، في أعقاب تحقيقات أخرى أجراها المسؤول التنفيذي في المفوضية الأوروبية منذ عام 2013 بخصوص برامج ضريبية في بلجيكا وجبل طارق ولكسمبورغ وأيرلندا وهولندا يشتبه بأنها تسمح للشركات بإنشاء هياكل لخفض الضرائب بشكل غير عادل.

وأكدت الحكومة الهولندية اليوم الخميس أنها ستتعاون مع تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية في الترتيبات الضريبية لشركة نايك في البلاد.