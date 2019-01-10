المفوضية الأوروبية تحقق بشأن المعاملة الضريبية بين "نايك" وهولندا

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بشأن المعاملة الضريبية لشركة "نايك" الرياضية في هولندا، في إجراء هو الأحدث الذي تتخذه المفوضية بحق الشركات التي يشتبه بأنها سجّلت مخالفات ضريبية.
وتأتي قضية نايك ، التي أعلن عنها يوم الخميس، في أعقاب تحقيقات أخرى أجراها المسؤول التنفيذي في المفوضية الأوروبية منذ عام 2013 بخصوص برامج ضريبية في بلجيكا وجبل طارق ولكسمبورغ وأيرلندا وهولندا يشتبه بأنها تسمح للشركات بإنشاء هياكل لخفض الضرائب بشكل غير عادل.
وأكدت الحكومة الهولندية اليوم الخميس أنها ستتعاون مع تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية في الترتيبات الضريبية لشركة نايك في البلاد.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن المعاملة الضريبية الهولندية للشركة المصنّعة للمستلزمات الرياضية الأمريكية منحتها ميزة غير قانونية وغير عادلة.
وأوضحت المفوضية في البيان، الذي نشرته في موقعها على الإنترنت، أن السلطات الهولندية أصدرت 5 أحكام ضريبية في الفترة ما بين العام 2006 والعام 2015 من بينهم اثنان لا يزالان يتمتعان بمفعول سارٍ.
وقالت المفوضية الأوروبية والتي تشرف على سياسة المنافسة في 28 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، إنه في هذه المرحلة بات من المثير للقلق ألا تكون الضريبة المدفوعة في سياق الواقع الاقتصادي.
وذكرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارغريت فيستاجر أنه ينبغي ألا تسمح الدول الأعضاء للشركات بإنشاء هياكل معقدة تقلل من أرباحها الخاضعة للضرائب بشكل غير مناسب، مؤكدة وجوب عدم السماح بإعطاء تلك الشركات ميزات غير عادلة تنفرد فيها عن باقي المتنافسين.
للمزيد في "يورونيوز":