مارين لوبان تستثمر في أزمة السترات الصفراء وتصف ماكرون بـ "الأعمى والعنيد"

استهلت الأحد زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان حملة البرلمان الأوروبي بتجمع شعبي في باريس أمام حوالي ألفي مناصر من حزبها. واستثمرت مارين لوبان في أزمة حركة السترات الصفراء التي تشهدها فرنسا منذ أكثر من شهرين وهاجمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنقد سياسته وطريقة قيادته للبلاد. وتعهّدت زعيمة حزب "التجمّع الوطني" المعروف سابقا بـ"الجبهة الوطنية" بإلحاق الهزيمة بحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إلى الأمام" في هذا الاستحقاق الأوروبي.

وقالت لوبان "إذا لم يكن لدى ماكرون الحكمة ليغيّر سياسته، إذا لم يكن لديه الحكمة للعودة إلى الشعب بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، سيعبّر الناخبون عن استيائهم في الانتخابات الأوروبية". كما وصفت لوبان الرئيس الفرنسي بـ "الأعمى والعنيد".

كما قدّمت لوبان قائمة المرشّحين الإثني عشر الأوائل لقائمتها الانتخابية للبرلمان الأوروبي التي من المقرر ان تجري في 23 أيار/مايو المقبل وتنتهي في 26 من نفس الشهر.

وعلى خلفية الاحتجاجات تراجعت شعبية ماكرون إلى 27 بالمئة بحسب استطلاع أجراه معهد "أودوكسا" بعد شهر على بدء أزمة "السترات الصفر".

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وأطلقت لوبان حملتها الانتخابية في الوقت الذي تواصل فيه النيابة العامة الفرنسية التحقيقات ضدها في قضية إساءة استخدام الأموال العامة في البرلمان الأوروبي، حيث يتعلق التحقيق بأعضاء في حزب "التجمّع الوطني" يشتبه في أنهم اختلسوا 6,8 ملايين يورو من أموال الاتحاد الأوروبي بين العامين 2009 و2017.

من جهتها تنكر لوبان هذه الإتهامات وتصر على براءتها واصفة القضية بأنها مسيّسة.