شاهد: سواريز يحتفل بعيد زواجه العاشر في حضور ميسي

حضر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته وابنه حفل عيد زواج لويس سواريز مهاجم برشلونة وفريق أوروغواي العاشر، يوم الخميس، وهو حفل حضره نجوم كرة القدم العالميون.

أقيم الاحتفال، بمناسبة مرور عشر سنوات على زواج لويس سواريز بصوفيا بالبي، في منتجع فاخر في بارا دي مالدونادو ، بالقرب من بونتا ديل إستي، وهو منتجع يقع على بعد حوالي 130 كم شرق مونتفيديو في أوروغواي.

وقالت وكالة فرانس برس إن المشجعين الذين يرتدون قمصان برشلونة وغيرها من الأندية اقتربوا من مكان رتبت فيه الصحافة لالتقاط الصور، لتحية اللاعبين.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، وصل النجم البرازيلي نيمار أيضًا إلى بونتا ديل إستي لحضور الحفل.

سواريز وزوجته في عيد زواجهما العاشر- الأوروغواي-27/12/2019 أ ف ب

والتقى سواريز بزوجته بالبي عندما كان عمره 14 عامًا، ثم أصبح صديقًا لها، وتزوجا في عام 2006 ولديهما ثلاثة أطفال: دلفينا ، بنجامين ولاوتارو. سواريز يقضي حاليًا عطلة عيد الميلاد مع زوجته وأبنائه في أوروغواي و يشار إلى أن جميع الهدايا التي تلقاها الزوجان سيتم التبرع بها لإحدى الجمعيات التي تعمل من أجل علاج سرطان الأطفال.