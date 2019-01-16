شاهد: اعتقال 17 شخصا في برشلونة على صلة بخلية إرهابية

اعتقلت الشرطة الإقليمية الكتالونية يوم الثلاثاء حوالي 17 شخصا، يعتقد أنهم على صلة بخلية إرهابية تتخذ من برشلونة مقرا لها.

الاعتقالات جاءت نتيجة عملية بدأ منذ حوالي العام لمكافحة الإرهاب، حملت اسم "عملية ألكسندرا"، حيث تم جمع معلومات عن النشاط الإرهابي في برشلونة، ومدينة إغوالادا، التي تقع على بعد حوالي 70 كيلومترا منها.

وشارك في هذه العملية حوالي 100 شرطي ومحقق.

التحقيق بدأ عام 2017، عندما تلقت الشرطة بلاغا عن خلية إرهابية، كانت تعد لهجوم، وقالت الشرطة على تويتر، إن عملية اعتقال المشتبه بهم جاءت نتيجة تحقيق في "جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة".

وزير الداخلية الكتالوني ميكيل بوخ، قال إن المعتقلين كانوا يخططون لشن هجوم.

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