القاهرة تستضيف أكبر للحمائم باختلاف أشكالها

مجموعات من أندر وأجمل أصناف طير الحمام في مصر، اجتمعت في معرض خاص وصفه المنظمون بأنه الأكبر من نوعه.

لا توجد جوائز، فقط فرصة للمعجبين بالحمائم لرؤية أسراب بعضها البعض.

وخلال المعرض الذي أقيم في العاصمة القاهرة، تجول الزوار حول أقفاص الحمام يستمتعون بأشكالها وجمال ألوانها.

وأكد مهتمون أن العديد من السلالات فريدة في مصر وشمال إفريقيا وبحاجة إلى الحماية.

يقول محمد طه، مربي طير الحمام، والذي ألف المهنة منذ كان طفلاً: "إذا لم نعتني به، فسوف ينقرض، الكثير من سلالات الحمام سوف تنقرض".

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تربية الحمام هواية قديمة وشائعة في مصر. في الريف، يربى الحمام في تجاويف البرج على السطح، المصنوعة من الطين، غالباً كمصدر للدخل أو للغذاء.

بالنسبة للعديد من المصريين، الحمامة هي طعام شهي.

وفي أماكن أكثر حضرية، يتم الاحتفاظ بها في هياكل خشبية فوق المباني السكنية، ويتم إطلاقها لتحلق فوق خط السماء في وقت المساء.

وغالباً ما يتم الاحتفاظ بها كهواية، ويتم تربيتها وتداولها بعناية.

يتم شراء السلالات الغريبة وبيعها بأسعار عالية – تصل أحياناً إلى 30 جنيه مصري (1،677 دولار أمريكي)

لكن جامع حمام آخر يدعى محمد إسماعيل، يرى أن زوار المعرض لا يهتمون فقط بالبيع والشراء:

"إن الرسالة التي نود أن نوصلها إلى بقية العالم هي أن مصر لديها أنواع مختلفة من الحمائم ذات مستوى جيد للغاية. وكل ما نهدف القيام به هو رفع مستوى الهواية، رفع مستوى هذا الطير في مصر".