رئيس الأركان: الجيش الجزائري سيضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء

قال رئيس أركان الجيش الجزائري اليوم الثلاثاء إن الجيش سيضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى سنوات الجمر والألم، وذلك في أول تعليق له على الاحتجاجات التي تطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي.

ونقل تلفزيون النهار عن الفريق قائد صالح قوله "الجيش سيبقى ماسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي ..وهناك من يريد أن تعود الجزائر إلى سنوات الألم والجمر"

ويواصل آلاف الجزائريين الاحتجاجات في العاصمة ومدن أخرى اليوم الثلاثاء مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي ورافضين عرضه بألا يقضي فترته الرئاسية كاملة بعد الانتخابات في أبريل - نيسان.

عشرات الآلاف احتشدوا في مدن بأنحاء الجزائر في أكبر احتجاجات منذ الربيع العربي في 2011، مطالبين بوتفليقة بعدم الترشح في الانتخابات المقررة في 18 أبريل نيسان. وقدم بوتفليقة ملف ترشحه يوم الأحد.

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