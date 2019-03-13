خلال حفل تكريم للنساء البارزات في الأمن والجيش.. الرئيس الفلبيني يصفهن بـ"العاهرات"

مرة أخرى، هاجم رئيس الفلبين رودريغو دوترتي النساء، وهذه المرة، اختار وصف عناصر من الشرطة والجيش، خلال مؤتمر أُقيم لتكريمهن، بأنهن "عاهرات".

وكان دوترتي يتحدث خلال حفل يحتفي بالنساء البارزات في إنفاذ القانون والأمن الوطني في الفلبين، قبل أن يمنح نساء بلاده فرصة أخرى لانتقاده.

وكانت النساء، من عناصر الجيش والشرطة، يشكلن الجزء الأكبر من الحضور خلال الحفل، عندما قال لهن الرئيس: "بوتا" وهي مفردة إسبانية تعني "عاهرة"، كما دعا دوترتي الحاضرات بالقول: "أنتن نساء حمقاوات".

كما اشتكى دوترتي، خلال حديثه، من أن النساء "يحرمنه من حريته في التعبير"، مضيفا: "أنتن تنقدن كل جملة أو كلمة أقولها".

ويأتي حديثه بعد تعليقات أدلى بها وأثارت جدلا كبيرا في البلاد، الأسبوع الماضي، دعا فيها النساء من الابتعاد عن القساوسة الكاثوليك (لأنهم كانوا الأشد انتقادا لحربه الوحشية على المخدرات)، الأمر الذي قُوبل بانتقادات واسعة، لا سيما من قبل النساء.

على رغم ذلك، استخدم الرئيس الحدث أيضا لمحاولة إظهار مدى إعجابه بالنساء، حيث قال للحاضرين: "أحب النساء، لذلك لدي زوجتين، كما ترون"، بيد أن هذه الكلمات قُوبلت بالضحك أحيانا، وأخرى بالصمت.

للمزيد على يورونيوز:

وخطاب دوترتي هو الأحدث من ضمن سلسلة تعليقات مثيرة للجدل بحق النساء، ويواجه بسببها اتهامات بالتمييز الجنسي وكراهية النساء.

ومع ذلك، وفقا لاستطلاع أُجري في الفلبين في شهر ديسمبر/كانون الأول، لا تزال شعبية دوترتي مرتفعة للغاية، حيث حصل على نسبة تأييد بلغت 76 في المئة.