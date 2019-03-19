إنفوغرافيك: تعرف على المدن الأغلى في العالم

وصلت العاصمة الفرنسية باريس إلى قمة هرم المدن الأغلى على مستوى العالم لتتشارك المقدمة مع كل من هونغ كونغ وسنغافورة.

وطبقاً لتقرير أجرته مجلة الإيكونوميست، صعدت عاصمة النور إلى المقدمة بعد تواجدها ضمن المدن العشر الأغلى على مستوى العالم منذ عام 2003.

وقالت مؤلفة التقرير روكسانا سلافتشيفا إن باريس تسلقت ستة مراكز عبر القائمة خلال العامين الماضيين.

وأضافت سلافتشيفا: "باريس توفر أسعار بقيمة جيدة على منتجات مثل المشروبات الكحولية والنقل والسجائر، ولكن فئات مثل العناية الشخصية والترفيه واللوازم المنزلية تبقى الأعلى في المدن الأوروبية وباريس ليست استثناء".

ويقوم التقرير على دراسة ومقارنة متوسط أسعار أكثر من 160 عنصراً من أساسيات عناصر المعيشة من مواد غذائية ومستلزمات للنظافة والملابس إلى المساعدة المنزلية والنقل وفواتير المرافق في 133 مدينة في 93 دولة.

وقال التقرير إن مدناً مثل لندن ومانشستر البريطانيتين تأثرتا بالعملية المستعصية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فهبط ترتيبهما على القائمة بشكل ملحوظ.

كذلك أدى ارتفاع التضخم في دول مثل روسيا وتركيا إلى هبوط إسطنبول 48 مركزا عن العام الماضي وهبوط موسكو 16 مركزاً.

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