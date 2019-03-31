نتائج أولية: حزب أردوغان يتقدم في اسطنبول والمعارضة تتقدم في أنقرة وأنطاليا وأزمير

قالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية اليوم الأحد إن مرشحي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان احتلوا المقدمة في الانتخابات البلدية التي جرت في أسطنبول بعد فرز نحو ربع عدد الأصوات.

وأضافت أن مرشحي حزب العدالة والتنمية في اسطنبول كبرى مدن البلاد حصلوا على 51 في المئة بعد فرز نصف الأصوات في حين حصل مرشحو حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، على 45.8 في المئة.

وفي نفس المراحل في الانتخابات السابقة كانت النتائج الأولية لعمليات الفرز تظهر غالبا تقدما قويا لحزب العدالة والتنمية على أحزاب المعارضة ثم يضيق الفارق مع استمرار عمليات الفرز.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية إلى تقدم المعارضة في العاصمة أنقرة وإزمير وأنطاليا.

قالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية إن مرشح حزب المعارضة الرئيسي في تركيا لرئاسة بلدية العاصمة أنقرة تفوق على مرشح حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات البلدية التي جرت اليوم الأحد بعد فرز 41.6 في المئة من البطاقات.

وأشارت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان قد يفقد السيطرة على العاصمة أنقرة وحتى اسطنبول، وكبرى مدن البلاد.

وفي ظل انكماش الاقتصاد في أعقاب أزمة العملة العام الماضي عندما فقدت الليرة ما يزيد على 30 في المئة من قيمتها، بدا بعض الناخبين على استعداد لمعاقبة أردوغان.

ووصف أردوغان في وقت سابق الانتخابات بأنها خيار وجود بالنسبة لتركيا وانتقد منافسيه وقال إنهم يدعمون الإرهاب بهدف إسقاط البلاد. وحذر من أن مرشح المعارضة إذا فاز في أنقرة، فإن السكان "سيدفعون الثمن".

ونفى معارضوه هذه الاتهامات وتحدوا وصفه للانتخابات بأنها مسألة بقاء وقالوا إن أردوغان قاد البلاد إلى الوضع الراهن.

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