شاهد: طوابير شاحنات نقل البضائع عالقة بين الحدود المكسيكية-الأميركية

أعرب سائقو الشاحنات التي تنقل البضائع من المكسيك إلى الولايات المتحدة عن تذمرهم من ساعات الانتظار الطويلة على الحدود المكسيكية-الأميركية والتي تصل في بعض الأحيان إلى 12 ساعة، وذلك بسبب زيادة التشديدات الأمنية التي وضعتها السلطات الأميركية لوضع حدّ لتسلل المهاجرين غير الشرعيين.

وتباطأت حركة المرور التجارية على مستوى المعابر الحدودية، وهو ما تسبب في تصاعد غضب الشركات التجارية التي تشعر بالقلق بخصوص نقل الامدادات التجارية والغذائية والتي تمثل 1.7 مليار دولار يوميا. وأكدت السلطات الأميركية أن الاجراء يدخل في إطار مساعيها لمنع دخول المزيد من المهاجرين غير الشرعيين خلال عملية عبور السلع والمنتجات التي تنقلها الشاحنات، وعلى هذا الأساس فقد تم تشديد الإجراءات الأمنية وتدابير التفتيش على طول الشريط الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما تسبب في حدوث ازدحام شديد على المعابر الرئيسية بين البلدين وانتظار مئات الشاحنات لدورها في التفتيش خوفا من هروب مهاجرين داخل تلك الشاحنات.

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وكانت الولايات المتحدة قد جددت تهديدها بغلق الحدود الجنوبية مع المكسيك وذلك بعد يوم من قرارها قطع المساعدات عن دول أميركا الجنوبية التي يتهمها البيت الأبيض بتعمد إرسال مهاجرين للولايات المتحدة.