شاهد: مهاجرون يجتازون السياج الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك

أظهرت صور بثتها وكالات أنباء عالمية عشرات المهاجرين من دول أميركا الوسطى، بينهم نساء وأطفال، وهم يحاولون عبور الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأميركية.

ولم يأبه المهاجرون بدورية شرطة الحدود التي كانت تتفحص المكان من مسافة بعيدة حيث قفزوا مجموعاتٍ وفُرادى فوق السياج الحدودي، وتمكنوا من العبور بنجاح وبطريقة غير قانونية إلى الولايات المتحدة. وبالتزامن مع الدخول غير القانوني لهذه المجموعة من المهاجرين تمّ سماع صفارات الإنذار على الحدود، كما حلقت طائرة هليكوبتر على علوّ منخفض في سماء المنطقة، وهو ما يؤكد أنّه ليس من الواضح ما إذا كانت المجموعة قد نجحت في تجاوز الحدود دون أن تلاحظها شرطة الحدود الأميركية.

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وتشير الأرقام إلى نزوح ما لا يقل عن 6000 مهاجر إلى مدينة تيخوانا الحدودية شمال المكسيك والمتاخمة لمدينة سان دييغو على الجانب الأميركي بعد أن قطعوا أكثر من 4 آلاف كيلومتر هربا من الفقر والعنف في هندوراس بشكل خاص نحو الإلدورادو الأميركي على أمل العثور على فرص أفضل للعمل والعيش في الولايات المتحدة.

وسبق وأن أعلن مكتب سان دييغو للوكالة الفدرالية للجمارك وحماية الحدود إقفال الحدود أمام السيارات والمشاة حتى إشعار آخر كما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر ستة آلاف جندي أميركي على الحدود مع المكسيك لمنع أيّ محاولة قد يقوم بها المهاجرون للدخول إلى الأراضي الأميركية.