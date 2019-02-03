كيف سخر الأوروبيون من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

من الواضح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قضية معقدة، لا تخلوا من التوتر والضغوطات، لمن يعيشون في بريطانيا، وحتى للبريطانيين الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي.

أعضاء البرلمان البريطاني صوتوا يوم الخميس الماضي حول التعديلات التي أجرتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي على اتفاق البريكست، مطالبين باستبعاد الخروج بدون صفقة، وبإجراءات بديلة بخصوص إيرلندا.

لكن الاتحاد الأوروبي بقي متمسكا بموقفه تجاه اتفاق الانسحاب، الذي تم التفاوض حوله مع ماي.

وخلال الفترة الماضية عمد الناس إلى نشر بعد النكات من باب التندر على ما قد يحصل بعد البريكست.

إسبانيا:

تغريدة من أحد الاسبانيين، نشر فيها رسما كاريكاتوريا عن تيريزا ماي، وهي تحاول فتح باب كتب فوقه "بريكست" مجربة عشرات المفاتيح إلا أن أيا منها لم يساعد في فتح الباب للخروج.

موقع إخباري اسباني، نشر صورة لمورينو مدرب فريق مانشستر يونايتد، وعلق عليها:"المملكة المتحدة لن تستمر في طلبها الخروج من الاتحاد، فقد حدث هذا بالفعل باستبعادها مورينو".

مستخدم آخر على تويتر قال:"البريكست ذكرني بفيلم لويس بونويل The Exterminating Angel

ألمانيا:

موقع اخباري ألماني، نشر خريطة وبعض المقالات الساخرة، في قسمي الأخبار الدولية والوطنية، مطالبا الاتحاد الأوروبي ببدء تحالف جديد بدون بريطانيا.

نفس الموقع نشر تغريدة تظهر فيها الملكة اليزابيث مع تعليق:"هذا يكفي، الملكة تعلن الملكية المطلقة مرة أخرى".

وكتب أحد المغردين على سبيل المزاح:"اليوم سيجري التصويت النهائي على البريكست، هذه هي الجولة الأخيرة وجولة الوداع التي قام بها فريق رولينغ ستون عام 1971".

روسيا:

أحد المغردين الروس تندر على انشغال البريطانيين ببريكست، حيث كتب:"البريطانيون محظوظون، قبل البريكست كان الاتحاد الأوروبي مسؤول عن كل مشاكلهم، لكن الآن هو البريكست".

سارة لين، وهي مغردة روسية، ألمحت إلى أنها اكتشفت مصطلحا جديدا، وهو to brexit، ويعني أن تقول وداعا لكن دون أن تغادر.

فرنسا:

أما الفرنسيون، فقد تذمروا لنوم البريطانيين اثناء محاولتهم مغادرتهم الاتحاد، حيث كتب أحدهم:"أزعجنا البريطانيون بسبب رغبتهم دخول الاتحاد، وهم يزعجوننا الآن لرغبتهم بالرحيل، البريطانيون مثل قطط أوروبا".

كريس سانت كتب في تغريدة، مع خروج بريطانيا، كم توفر لنا مساحة للتذاكرة، الجواب 1 غيغا بايت.