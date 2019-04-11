دراسة ثورية: سويسرا تدعي أن القهوة ليست ضرورية لبقاء البشرية

"وجد المكتب الاقتصادي الفيدرالي الوطني للتموين أن القهوة ليست من ضروريات للحياة"

هذا ما جاء في بيان نشرته مؤخرا الحكومة السويسرية ونقلته صحيفة الغارديان البريطانية، وتسبب بهلع أكثر من 8 مليون مواطنين سويسري يصل استهلاك الفرد منهم إلى حوالي 9 كيلوغرامات من القهوة سنويا.

البيان جاء فيه أيضا "القهوة بالكاد تحتوي على أي سعرات حرارية وبالتالي، فيزيولوجيا هي لا تساهم بتعزيز التغذية".

وأعلنت الحكومة السويسرية عن خطتها للتخلص من احتياطي حبوب القهوة وإنهاء عمليات التخزين التي استمرت منذ عقود، وتحديدا بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، حين سادت القارة الأوروبية مخاوف كبيرة من نفاذ مشروبها المفضل بسبب الحروب أو الأوبئة أو الكوارث الطبيعية. ومنذ ذلك الوقت تلزم الحكومة شركات الأغذية الكبرى "نستله" بتخزين الحبوب إلى جانب مواد غذائية مختلفة مثل السكر والرز وأعلاف الحيوانات.

وتخطط الحكومة للتخلص من مخزونها الاحتياطي بشكل كامل في عام 2022، حيث أصبح بإمكان شركات تصنيع وبيع القهوة في الوقت الحالي سحب كل مؤونتها التي تبلغ 15.3 ألف طن من المخازن بحرية تامة.

لكن من جهتها أعلنت 12 شركة من 15 شركة سويسرية كبرى أنها لن تتوقف عن تخزين حبوب القهوة، في محاولة منها للحفاظ على استقرار مصادر تزويد المادة الغذائية اقتصاديا.

ويأمل محللون اقتصاديون بارتفاع أسعار حبوب القهوة بعد الانخفاض الملحوظ التي عانته عام 2018، وخاصة بعد مجموعة من الصفقات الكبيرة قام بها بعض عمالقة صناعة الأغذية مثل نستله وكوكاكولا من شأنها أن ترفع سعر المادة، والتي ربما قد تكون غير ضرورية لاستمرار البشرية لكننا متأكدين من أنها ضرورية لإبقائها يقظة.

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