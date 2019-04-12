شاهد على يورونيوز: حصيلة فقرة "لا تعليق" الأسبوعية

أصغر دي جي في جنوب افريقيا

تمكن أصغر دي جي في جنوب أفريقيا من استقطاب عدد كبير من الأطفال حوله، وإمتاعهم بمقطوعات موسيقية رائعة. ورغم صغر سنه، أظهر الصغير مهارة في التحكم بالإيقاع الموسيقي. وحسب والديه، الطفل "المعجزة" قادر على انتقاء وتشغيل أي موسيقى من جهاز الكمبيوتر، وهو ما جعله حديث العام والخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي في جنوب أفريقيا.

البابا فرنسيس يدعو إلى إحلال السلام

قام البابا فرنسيس بتقبيل أقدام قادة جنوب السودان داعيا إياهم إلى وضع الخلافات جانبا والمضي قدما من أجل الحفاظ على الهدنة. وقال البابا لسالفا كير وزعيم المعارضة السابق رياك مشار: "أطلب منكما كأخ أن تعيشا في سلام. أطلب منكما من صميم قلبي أن نمضي إلى الأمام".

عشاق الرياضات الشتوية يودعون الشتاء

ودع عشاق الرياضات الشتوية في روسيا البيضاء موسم الشتاء حيث ارتدوا ملابس تنكرية وتزلجوا عبر منحدر جليدي يتصل مباشرة بمسبح اصطناعي به مياه باردة. وتنظم هذه التظاهرة للعام التاسع على التوالي في مدينة لوغويسك التي تبعد بحوالي 30 كيلومترا شرق العاصمة مينسك.