العثور على جثث 3 متسلقي جبال محترفين في كندا

عثرت الأحد فرق الإنقاذ الكندية على جثث متسلقي الجبال الثلاثة ديفيد لاما وهانسجورج أوير وجيس روسكيللي الذيد فقدوا الأربعاء جراء انهيار جليدي في جبال روكي الكندية بحسب وكالة الحدائق الفيدرالية الكندية.

الأمريكي جيس روسكيللي البالغ من العمر 36 عاماً والنمساوي هانسجورج أوير، 35 عاماً وديفيد لام، 28 عامًا فقدوا أثناء محاولتهم تسلق قمة صعبة في متنزه بانف الوطني في ألبرتا، الواجهة الشرقية لقمة هاوز.

وباشرت السلطات عمليات البحث الجوي للعثور على المتسلقين الثلاثة، الذين وصفوا بأنهم "رياضيون جبليون محترفون ومن ذوي خبرة عالية" ومن بين الأفضل في جيلهم وفقًا للمتخصصين.

من هم ديفيد لاما وهانسجورج أوير وجيس روسكيللي؟

قالت وكالة حدائق كندا في بيان لها "تم العثور يوم الأحد 21 أبريل/ نيسان على جثث متسلقي الجبال الثلاثة." وأضاف البيان "نود أيضًا أن نعترف بالأثر الكبير الذي خلفه هذا الحدث على مجتمعات المتسلقين المحلية والدولية للغاية".

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الأمريكي جيس روسكيللي هو ابن جون روسكيللي، الذي يعتبر أحد أفضل متسلقي الجبال في جيله، حيث قد تسلق جبال إيفرست مع ابنه جيس في العام 2003 وهو يبلغ من العمر 20 عامًا فقط وأصبح أصغر متسلق جبال يبلغ سطح العالم. أما ديفيد لاما، فهو متسلق نمساوي نشأ في مدينة تيرول ويعتبر رفقة زميله هانسجورج أوير من أفضل متسلقي الجبال في الوقت الحالي.