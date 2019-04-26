سريلانكا تعلن مقتل قائد التفجيرات الأخيرة وتبحث عن 140 شخصا على صلة بداعش

أكد الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا مقتل زهران هاشم المطلوب الأول في الهجمات التي هزت سريلانكا في عيد القيامة الأحد الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة 500 آخرين. وأشارت أجهزة الاستخبارات السريلانكية إلى مقتل هاشم خلال الهجوم على فندق شنغريلا بالعاصمة كولومبو. وقد تمت الإشارة إلى أن زهران هاشم ربما يقف وراء الهجمات الدامية التي ضربت البلاد.

وظهر زهران هاشم في فيديو مصور بثه ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" عقب إعلان مسؤوليته عن اعتداءات سريلانكا حيث نشر التنظيم تسجيلا مصورا يظهر فيه ثمانية رجال سبعة منهم ملثمون ويقفون تحت راية الدولة الإسلامية السوداء ويعلنون مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 76 شخصا، بينهم أجانب من سوريا ومصر، في إطار تحقيقاتها حتى الآن، في حين تواصل قوات الأمن دون هوادة البحث عن 140 شخصا يعتقد أن لهم علاقة بالتنظيم المتطرف.

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وناشدت السلطات وجمعية علماء سريلانكا، وهي الهيئة الدينية الإسلامية الرئيسية في البلاد، المسلمين في البلاد للصلاة بالمنازل هذا الجمعة وانطلقت دعوات بعدم الذهاب للمساجد أو الكنائس حيث ناشد الكاردينال مالكوم رانجيث القساوسة عدم إقامة أي قداس بالكنائس حتى إشعار آخر مشيرا إلى أهمية الأمن، وذلك بعد تحذير أجهزة المخابرات من هجمات محتملة بسيارات ملغومة وسط مخاوف من أعمال عنف انتقامية بعد تفجيرات يوم الأحد الماضي.

كما دعت السفارة الأميركية في سريلانكا أيضا رعاياها بتجنب أماكن العبادة خلال عطلة نهاية الأسبوع‭ ‬‬‬‬بعد أن حذرت السلطات من احتمال وقوع مزيد من الهجمات على المراكز الدينية.

ولا تزال سريلانكا في حالة تأهب وقلق بعد تفجيرات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس وأربعة فنادق. وقامت مؤسسة الجيش بنشر حوالي عشرة آلاف جندي في أنحاء الدولة، وهي جزيرة في المحيط الهندي، للقيام بأعمال البحث وتأمين المراكز الدينية.

وتركز السلطات السريلانكية في تحقيقاتها على الصلات الدولية لجماعتين إسلاميتين محليتين هما جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم اللتان تعتقد السلطات بأنهما نفذتا الهجوم. وأقر مسؤولون في الحكومة