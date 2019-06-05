نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يقول المجلس بدأ تحقيقا في أحداث العنف الأخيرة

قال المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، وهي حركة معارضة، اليوم، الأربعاء، إن قوات الأمن ألقت القبض على نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان.

وكان عرمان يقيم في الخارج وحكم عليه بالإعدام غيابيا لكنه عاد للبلاد مؤخرا.

وكان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان قد أعلن منذ قليل إنه بدأ تحقيقا في أحداث عنف وقعت مؤخرا في البلاد.

وقال نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي "المجلس أصدر تحقيقا مستقلا من النائب العام، تحقيقا عاجلا وشفافا وسريع النتائج، ما من إنسان يفلت من العقاب، أي إنسان تجاوز حدوده لازم يتحاسب".

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وفي وقت سابق اليوم عرض رئيس المجلس العسكري السوداني استئناف الحوار بشأن المرحلة الانتقالية، وذلك بعد يوم واحد من إلغائه كل الاتفاقات مع تحالف المعارضة.

وجاءت تصريحات الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى منذ اقتحمت قوات الأمن موقع الاعتصام في الخرطوم يوم الاثنين إلى 60 قتيلا وفقا للجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة.

وفي رسالة بمناسبة عيد الفطر أذاعها التلفزيون الرسمي قال البرهان "نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى للجرحى عاجل الشفاء" مشيرا إلى من سقطوا قتلى وجرحى في الانتفاضة التي بدأت في ديسمبر / كانون الأول وأسفرت عن إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير واعتقاله في أبريل / نيسان.