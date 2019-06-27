شاهد: شاب جزائري ينقذ طفلة سورية من موت محقق في تركيا

أظهرت كاميرات المراقبة شريط فيديو تداولته وسائل إعلامية إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الشاب الجزائري فوزي زباط، وهو يتلقف طفلة صغيرة كادت أن تفقد حياتها بعد سقوطها من الطابق الثاني.

الحادثة وقعت في حي الفاتح بمدينة إسطنبول التركية حيث كان الشاب يتجول عندما شاهد الطفلة ضحى محمد، التي تبلغ من العمر عامين، وهي تقترب من نافذة المنزل أثناء انشغال والدتها بإعداد الطعام في المطبخ.

ولاحظ فوزي زباط، ضحى وهي على النافذة وأيقن أنها كانت على وشك السقوط، وهو ما دعاه للاقتراب من البناية وتلقف الرضيعة التي لم يمسها أيّ أذى. وأشارت وسائل إعلامية أن والدة الطفلة أسرعت إلى أسفل البناية، ثم وصل والد الطفلة وشكر الشاب الجزائري وقدم له 200 ليرة تركية هدية.

وأكد محمد زباط، الذي يعمل بإحدى ورشات النجارة القريبة من حي الفاتح، أنه لم يقم سوى بالواجب وانه سعيد بانقاذ حياة ضحى وقد أظهرت صور أخرى نشوء صداقة بين فوزي وضحى حيث رافقها إلى اللعب بإحدى الحدائق.

رويترز

ويقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين في تركيا حيث تشير الأرقام إلى أن مدينة إسطنبول وحدها تضم أكثر من نصف مليون سوري مسجلين بشكل رسمي، إضافة إلى نصف مليون آخرين غير مسجلين. ويستقطب حي الفاتح بإسطنبول الكثير من السوريين حيث يجدونه مشابها لبلدهم سوريا، كما تنتشر بالحي محلات تعرض المنتجات السورية.

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