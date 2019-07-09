إيران: تهديد جديد وتعهّدٌ بألا يمر احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية دون ردّ

تهديد إيراني جديد والسبب ناقلة النفط المحتجزة لدى بريطانيا.

قال مسؤول إيراني بارز إن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية في مياه جبل طارق لن يمرّ دون ردّ. وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الميجر جنرال محمد باقري إن احتجاز الناقلة تم بناء على ذرائع مفبركة وبالتالي لن يمرّ مرور الكرام وأن طهران سترد بالشكل المناسب وعند الضرورة بحسب تصريحات العسكري الإيراني التي نقلتها وكالة تسنيم شبه الرسمية.

وكان عناصر البحرية البريطانية قد احتجزوا الناقلة الإيرانية غريس 1 قبل أيام أثناء مرورها بساحل جبل طارق بحجة أنها تنتهك العقوبات المفروضة على طهران بنقلها النفط لسوريا. وقد وصفت إيران الخطوة البريطانية بالقرصنة وبالعمل العدائي الذي من شأنه أن يفاقم حالة الاحتقان بين الجمهورية الإسلامية والغرب على خلفية الاتفاق النووي المبره عام 2015 بين الدول الكبرى وطهران.