أي مستقبل للسلطة في تونس بعد السبسي؟ رئيس لجنة الانتخابات يجيب يورونيوز

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس أنه سيتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت محددة أساساً في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ويأتي إعلان الهيئة العليا للانتخابات بعد إعلان الرئاسة التونسية، اليوم، الخميس، وفاة رئيس البلاد، الباجي قايد السبسي،عن عمر ناهز 92 عاماً. وينص الدستور التونسي على تسلم رئيس مجلس النواب محمد الناصر، لرئاسة الجمهورية في حالة الوفاة لفترة انتقالية لا تزيد عن 90 يوماً، ذلك ما صرح به محمد الناصر في فيديو على نشر على صفحة مجلس النواب الرسمية.

وثمن الناصر ، ما قام به الرئيس الباجي قايد السبسي في سبيل بناء دولة الاستقلال ثم في رئاسة الجمهورية طيلة السنوات الخمس الماضية .

وأكد على استمرار الدولة، فحسب دستور تونس يتولى رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة الجمهورية.

ودعا الشعب التونسي لتوحيد الصف والتضامن حتى نتمكن من مواصلة السير نحو مزيد من التقدم وتحقيق مطامح الشعب التونسي

رئيس مجلس نواب الشعب يلقي كلمة إلى الشعب التونسي رئيس مجلس نواب الشعب يلقي كلمة إلى الشعب التونسي بكل اسى و حسرة نعلن عن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي واتوجه الى الشعب التونسي والى عائلته الكريمة بتعازينا الحارة. وبالمناسبة اود أن أثمن ما قام به الرئيس الباجي قائد السبسي في سبيل بناء دولة الاستقلال ثم في رئاسة الجمهورية طيلة السنوات الخمس الماضية . كما أود أن أذكر أن الدولة ستستمر وأن حسب دستور تونس رئيس مجلس نواب الشعب يتولى رئاسة الجمهورية. أدعو الشعب التونسي لتوحيد الصف والتضامن حتى نتمكن من مواصلة السير نحو مزيد من التقدم وتحقيق مطامح الشعب التونسي . Publiée par ‎مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple‎ sur Jeudi 25 juillet 2019

وفي إتصال هاتفي قال محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا للانتخابات، ليورونيوز، أن تنظيم الانتخابات وتنصيب رئيس جديد للبلاد في أجل أقصاه 3أشهر، أمر لا نقاش فيه كما يقره الدستور التونسي.

محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ويكيبديا

كما تحدث المنصري، عن إمكانية تقديم موعد الانتخابات التشريعية أيضا وتنضيمها مع الانتخابات الرئاسية، ذلك ما ستناقشه الهيئة في اجتماعها الطارئ بخصوص الوضع العام في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي .

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