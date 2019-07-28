شاهد: فشار مثلج في أوساكا اليابانية لمقاومة حر الصيف!

هل أنت من محبي الفشار لكن درجات الحرارة العالية في الصيف تجعلك تفضل المثلجات كوجبة خفيفة؟

أصبح الآن بإمكانك الجمع بين الوجبتين إن كنت في أوساكا اليابانية!

فهذه المدينة الرائدة بما يعرف بـ"طعام الشارع" ابتدعت فشاراً مثلجاً يتم تبريده حتى التجمد بواسطة النيتروجين كما هو الحال مع المثلجات آنية الصنع.

وحصد محل الحلويات صاحب الفكرة على شعبية بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، ويقول مديره إن كل كوب من المنتج يباع بنحو 5 دولارات ونصف الدولار، ويبيعون حوالي 400 كوب يومياً.