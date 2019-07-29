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رومانيا

اعتراف المتهم بجريمتي اغتصاب وقتل مراهقتين هزتا أرجاء رومانيا

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بقلم:  يورونيوز 
الجاني وسط أفراد الشرطة الرومانية
الجاني وسط أفراد الشرطة الرومانية -
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رويترز
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اعترف روماني يبلغ من العمر 65 عاماً باغتصاب وقتل مراهقتين في قضية أثارت سخط الرأي العام ضد كيفية تعاطي السلطات معها.

وتظاهر الآلاف من الرومانيين يوم السبت ضد حكومة بلادهم بعدما تبين أن الشرطة فشلت في الاستجابة لثلاث مكالمات طوارئ من إحدى المراهقتين التي قالت إنها تعرضت للاختطاف على يد الجاني جيورجي دينكا.

رويترز
صورة للضحية أليكساندرا ماكيسانورويترز

ووصلت الشرطة إلى موقع الجريمة بعد 19 ساعة من اختطاف الضحية أليكساندرا ماكيسانو (15 عاماً) نظراً لغياب التقنيات المطلوبة لتحديد موقع مكالماتها بشكل دقيق بالإضافة لاستغراق وقت طويل في استخراج أذون تفتيش غير ضرورية.

كذلك اعترف دينكا باغتصاب وقتل لويزا ميلينكو (18 عاماً) التي اختفت منذ شهر أبريل – نيسان الماضي.

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