إلقاء طفل من الطابق العاشر في لندن والشرطة تفتح تحقيقاً في الجريمة

قالت الشرطة البريطانية، اليوم، الإثنين، إنَّ طفلاً في السادسة من العمر، تمَّ إلقاؤه من‭‭ ‬‬الطابق العاشر حيث هناك منصة مخصصة لمشاهدة معالم مدينة لندن، في أحد المعارض الفنية.

وأضافت الشرطة أن حالة الصبيّ حرجة ولكن مستقرّة.

وأشار مسؤول في الجهاز الأمني إلى أن أحد مراكز الشرطة في لندن، تلقى، أمس، الأحد، اتصالاً يفيد بأن الصبي أُلقي من الطابق العاشر حيث مكاتب " تايت مودرن غاليري" الفنية، التي أنشأت منصة للاستمتاع بمشاهدة معالم لندن.

وأضاف المسؤول أن الطفل عثر عليه على سطح الطابق الخامس.

ونقل الطفل على الفور طائرة هليكوبتر إلى مستشفى، فيما وصف شهود حالة أمه بالمؤسفة، إذ كانت لا تزال تبحث عنه. وفي بيان صدر لاحقاً، قالت الشرطة أنها أوقفت شاباً يبلغ سبعة عشر عاماً من العمر، حيث يشبه به بدفع الطفل عن السطح.

وبحسب رابطة مقاصد جذب الزوار الرائدة، كان معرض تيت مودرن، الواقع بمحطة سابقة لتوليد الطاقة بجانب نهر التيمز، المقصد الأكثر استقبالا للزائرين في بريطانيا في عام 2018 إذ زاره نحو ستة ملايين شخص.