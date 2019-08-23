الرجل المسؤول عن ترسانة أمريكا النووية يقع فريسة "خدعة" على إنستغرام

منذ سنوات تشهد وسائل التواصل الاجتماعي ظهور منشورات معينة بين الفينة والأخرى، تهدف إلى الانتشار الواسع، وتتضمن بعض التعليمات المتعلقة بحقوق المستخدمين وكيفية حمايتها وتطلب بإلحاح إعادة نشر ومشاركة محتواها.

هذه الحيل بعد سنوات من التكرار لم تعد تنطلي على أغلب الناس، ربما باستثناء البعض ممن يفتقرون للدراية والخبرة بوسائل التواصل كالمستخدمين الجدد مثلاً، والبعض ممن تقلقه فعلاً تفاصيل الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي فيقع فريسة لتجدد مخاوفه مع كل انتشار جديد لرسالة من هذا النوع.

لكن ماذا إن انطلت هذه الحيلة على من لا يجب أن تنطلي عليه؟

هذا تماماً ما حصل مع ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي والمسؤول عن المنظومة النووية الأمريكية في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

فقد نشر الوزير على حسابه على إنستغرام نصيحة مزيفة لمستخدمي الموقع تطالبهم بنشر رسالة على حساباتهم، وحسب الرسالة المزيفة فان عدم قيام الشخص بمشاركتها فإنه بذلك يأذن لأي شخص باستخدام الصور الموجودة على حسابه.

Intabli, Alma

ورغم تعديل النصيحة "الخدعة" التي انتشرت مراراً وتكراراً لتناسب إنستغرام من حيث المضمون، تدقيق بسيط يكشف زيفها من خلال المزاعم والمطالبات المشكوك فيها قانونياً.

وأضاف الوزير للمنشور جملة: لك الحرية بإعادة النشر مع وسم لا شكراً إنستغرام #no thanks instagram

الأمر لم يقف عند هذا الحد ... فالمنشور ظهر أيضاً على حساب بيري على تويتر، كما قام عدة مشاهير بمشاركة المنشور مخدوعين ربما باللغة القانونية المستخدمة، وبفكرة أن مسؤولاً كبيراً قام بنشره وتداوله.

وانهالت ردود ساخرة على الوزير من مستخدمي تويتر، في حين أن المنشور حذف من حساب بيري على انستغرام.

"غباؤك يضعنا جميعاً في خطر.. استقل"

"أنت مسؤول عن المنظومة النووية؟!"

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