أطلقت الشرطة الروسية الخميس حملة مداهمات واسعة في كافة أنحاء روسيا ضد أنصار المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني الذي قاد هذا الصيف تحركا احتجاجيا واسعا قبل الانتخابات المحلية التي جرت في موسكو الأحد.

وقال نافالني في رسالة نشرت على موقعه على خلفية ما اعتبره نكسة منيت بها السلطة في الانتخابات المحلية الأحد في موسكو إنها "أكبر عملية للشرطة في تاريخ روسيا الحديثة".

وخسر مرشحو الكرملين نحو ثلث المقاعد.

وقال نافالني (43 عاما) الذي استهدفت مؤسسته هذا الصيف بتحقيق بتهمة "تبييض أموال" إن أكثر من 200 عملية مداهمة جرت في ما لا يقل عن 41 مدينة في البلاد حيث ينشط انصاره.

وأوضح ليونيد فولكوف الذراع اليمنى لنافالني أن العملية طالت "شقق المنسقين والمكاتب وأيضا منازل معاونين ومتطوعين ناشطين".

وتدخلت الشرطة في مدن نيجني ونوفغورود وفلاديفوستوك وكازان ونوفوسيبيرسك وسان بطرسبرغ وكالينينغراد.

وفي اكاترينبورغ في الأورال أظهرت مشاهد نشرها الإعلام المحلي شرطيين ملثمين يقطعون الطريق للوصول إلى المكتب المحلي للمعارض.

وفي بيرم أكد ناشطون أن قوات الأمن دخلت إلى المكاتب من النافذة.

وعلى حسابه على تويتر قال نافالني إن الشرطيين كانوا موجودين أيضا أمام مكتبه في موسكو، والأسبوع الماضي نفذت عملية دهم في مقاره واستوديو التسجيل التابع لفريقه.

"هستيريا"

يرى مناصرو المعارض أن هذه العملية رد على حركة الاحتجاج التي هزت موسكو هذا الصيف والتي تعد غير مسبوقة منذ 2012.

ونظمت تظاهرات كل نهاية أسبوع منذ منتصف تموز/يوليو احتجاجا على استبعاد مرشحي المعارضة من الانتخابات لتجديد برلمان موسكو. واستبعد جميع المرشحين من حلفاء نافالني من الاقتراع.

وفي صناديق الاقتراع ترجم ذلك الأحد بنكسة كبيرة لمرشحي الكرملين في العاصمة حيث خسروا ثلث مقاعدهم مقارنة مع الانتخابات السابقة.

ودعا نافالني الناخبين إلى "التصويت بذكاء" ودعم المرشحين الأوفر حظا لهزيمة مرشحي الكرملين وخصوصا الشيوعيين.

وقال الخميس "لماذا هذه الهستيريا؟ كلمتان: صوتوا بذكاء، موضحا أن الشرطة تقوم بعمليات تفتيش في أكثر من مئتي عنوان في 41 مدينة في روسيا.

من جهته أعلن ألكسندر غولوفاش أحد محامي صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه أليكسي نافالني "بالنسبة إلى الشرطة، الطريقة الوحيدة للرد على هذه التظاهرات الضخمة كان شن حملة مداهمات ضخمة".

وذكر ليونيد فولكوف أن هذه المداهمات مرتبطة أيضا بتحقيق حول تبييض مفترض قام به صندوق نافلني لمبلغ مليار روبل (14 مليون يورو).

وكانت السلطات فتحت هذا الملف مطلع آب/أغسطس في أوج التظاهرات في موسكو.

ووصفت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني هذه العملية بانها "عمل ترهيب" و"سرقة" لشل عمل منظمته. كما أشارت إلى أنه تم تجميد حسابات المكاتب الاقليمية لفريق نافالني.

والخميس أعلنت حركة "غولوس" المستقلة المتخصصة في مراقبة الانتخابات في روسيا أن عمليتين للشرطة استهدفتا موظفيها في المنطقة.

وكتبت صحيفة "ذي بل" أن هذه المداهمات ترمي إلى منع تطور منظمة نافالني في الضواحي تجنبا لخيبات الأمل الانتخابية على غرار تلك التي حصلت الأحد في موسكو.