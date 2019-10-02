جونسون أمام مؤتمر المحافظين سنغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر باتفاق أو من دون اتفاق

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه قدم يوم الأربعاء "مقترحات بناءة ومعقولة" إلى الاتحاد الأوروبي، معرباً عن أمله في أن تجد بروكسل السبيل لتسوية تضمن التوصل إلى اتفاق "بريكست".

وقال جونسون في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي يتزعمه "نحن اليوم، نتداول في بروكسل ما أعتقد أنه مقترحات بناءة ومعقولة تؤمن حلاً وسطاً لكلا الجانبين"، واستطرد قائلاً: "نعم، هذا هو حل وسط من قبل المملكة المتحدة، وآمل أن يفهم أصدقاؤنا ذلك وأن يتقبلوا تسوية الحل الوسط"، حسب تعبيره.

أكد جونسون، رغبته في التوصل إلى اتفاق "بريكست" جديد مع الاتحاد الأوروبي، غير أنّه عاد وأكد أن بلاده ستغادر التكتّل في الموعد المقرر، باتفاق أو من دون اتفاق.

كشف جونسون أن والدته صوتت لصالح مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي شهدتها البلاد في صيف العام 2016، وذلك في إشارة منه إلى وجود انقسامات، حتى داخل العائلة الواحدة بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتّل

وكان الوزير جو شقيق بوريس جونسون استقالة من حكومة الأخير، قبل أسابيع قليلة، وقال جو "في الأسابيع الماضية كنت أشعر انني عالق بين الولاء العائلي والمصلحة الوطنية- إنه توتر لا يمكن حله ولقد آن الأوان لكي يتولى آخرون مهامي كنائب وعضو في الحكومة".

كلام جونسون جاء أثناء الخطاب الختامي للمؤتمر المذكور في مدينة مانشستر، هذا الخطاب الذي يتزامن مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.